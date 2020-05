Prefeito de Fortaleza quer antecipar feriados de Corpus Christi e Nossa Senhora da Assunção

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), vai encaminhar à Câmara Municipal de Fortaleza na segunda-feira (25) uma mensagem, em regime de urgência, para antecipar os feriados de Corpus Christi e de Nossa Senhora da Assunção para o mês de maio, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus.



Os feriados de Corpus Christi e de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, previstos para os dias 11 de junho e 15 de agosto, respectivamente, seriam antecipados para os dias 27 e 28 de maio, as próximas quarta e quinta-feiras.

"Isso melhora o isolamento social e também ajuda para quando iniciarmos na retomada da economia, não termos mais feriado. O prefeito deverá estar enviando para a Câmara uma mensagem do Executivo, solicitando a autorização da Câmara Municipal de Fortaleza para antecipar os dois feriados já para a próxima semana", disse o governador Camilo Santana (PT), em live nas redes sociais, na tarde deste sábado (23).

São Paulo

Na sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou um projeto de lei que antecipa para a próxima segunda-feira (25) o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado em 9 de julho, uma proposta do governador João Dória, em tentativa de ampliar o isolamento social no estado.

Na capital paulista, na última semana, foram antecipados os feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra para os dias 20 e 21. Ontem, a Prefeitura de São Paulo ainda declarou ponto facultativo, para criar um megaferiado com a emenda com o fim de semana e também com a segunda-feira, conforme aprovado pela Alesp.