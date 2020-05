Ceará registra 2,3 mil óbitos por Covid-19; casos confirmados chegam a 35.070 

O número de óbitos por Covid-19 no Ceará cresceu para 2.305 mil. O total de casos confirmados da doença também avançou para 35.070, conforme dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 9h21 deste sábado (23).

> Síndrome inflamatória observada em crianças pode estar relacionada a infecção pelo novo coronavírus

> Camilo alinha novas medidas de combate à Covid-19 com prefeitos

Ao todo, foram 54 óbitos e 497 casos a mais que o boletim epidemiológico divulgado às 17h38 desta sexta-feira (22), que anotava 2.251 mortes e 34.573 diagnósticos positivos da doença.

A Secretaria da Saúde (Sesa) informou também que são investigados 46.745 possíveis casos. O número de exames aplicados é de 85.539. O total de recuperados é 20.526. A letalidade da doença é de 6,6%.

Em alerta exibido na plataforma, a Secretaria indica que há "incremento significativo" de casos devido à uma mudança no consumo de dados do Ministério da Saúde, no sistema E-SUS Notifica, que ocorreu nos dois últimos dias. As mortes e casos contabilizadas neste sábado não necessariamente indicam eventos que ocorreram neste dia, mas dizem respeito à disponibilidade dos resultados dos exames e são passíveis de atualização permanente.

Região metropolitana

A capital Fortaleza é o epicentro, com 19.517 infectados. Em seguida há Caucaia (1.187), na Região Metropolitana, e Sobral (1.126), cidade com mais registros no interior.