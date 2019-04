Chuva aumenta em Fortaleza, derruba árvores e causa alagamentos neste domingo

A capital cearense registra chuva desde a madrugada deste domingo (14). Por conta da forte precipitação, algumas ruas e avenidas da cidade registraram alagamentos. Além disso, duas árvores e um poste da rede elétrica caíram no bairro Papicu.

Uma das vias afetadas pela chuva foi a Avenida Heráclito Graça. Motoristas estão com dificuldade em transitar pelo local devido ao alagamento que se formou por volta das 10h.

Outra via que registrou alagamento foi a Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. Uma das faixas ficou ilhada e os motoristas não conseguiram transitar pelo trecho na descida do viaduto da BR-116. A Avenida Américo Barreira, que fica na continuação da Avenida José Bastos, também ficou alagada.

Foi registrado alagamento nos seguintes locais:

Cruzamento da Avenida Pontes Vieira com Rua Visconde de Mauá, no Dionísio Torres;

Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia;

Avenida Murilo Borges, no Bairro Luciano Cavalcante;

Avenida Júlio Ventura, entre as Ruas Ildefonso Albano e Barão de Aracati;

Avenida José Bastos, no Bairro Parangaba;

Rua Páscoal de Castro Alves, no Bairro Papicu;

Avenida Américo Barreira, no Bairro Pici

Avenida Beira-Mar, nas proximidades da Rua Visconde de Mauá.

Duas árvores e um poste caíram em frente ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), em decorrência dos fortes ventos que acompanham a chuva deste domingo (14) #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/I7G0PFF6vh — Diário do Nordeste (@diarioonline) 14 de abril de 2019

49 milímetros

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a capital teve registros em, pelo menos, três dos seus quatro postos pluviométricos: Pici (49 mm), Castelão (36,3 mm) e Messejana (31 mm).

Entre as 7h de sábado (13) e a manhã deste domingo, os dados parciais da Funceme apontam precipitações em pelo menos 73 municípios cearenses.

A cidade de Acaraú, no Litoral Oeste, teve a maior chuva do período, com 70 milímetros, seguida de Paracuru (61 milímetros) e Várzea Alegre (46,4 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(109 postos com chuva de 118 informados)

Acaraú (Posto: Aranau) : 70.0 mm Acaraú (Posto: Acarau) : 62.4 mm Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 61.0 mm Amontada (Posto: Icarai De Amontada) : 52.0 mm Amontada (Posto: Barra Das Moitas) : 50.0 mm Fortaleza (Posto: Pici) : 49.0 mm Eusébio (Posto: Eusebio) : 47.0 mm Várzea Alegre (Posto: Varzea Alegre) : 46.4 mm Martinópole (Posto: Martinopole) : 43.0 mm Marco (Posto: Panacui) : 42.0 mm

Perigo potencial

O Instituto Nacional de meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial por conta das chuvas intensas em parte do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Segundo o Instituto, até as 8h desta segunda-feira (15) há possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O Inmet pede atenção às áreas do norte, noroeste e sertão cearenses, assim como na área do Jaguaribe e da Região Metropolitana de Fortaleza.

Previsão para os próximos dias (Funceme)

Previsão para domingo (14):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Previsão para segunda-feira (15):

Nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte. No sul, há possibilidade de chuva.

Previsão para terça-feira (16)