Celebração da Vigília Pascal acontece em igrejas de Fortaleza neste sábado (20)

O Sábado de Aleluia (20) — ou Sábado Santo, conforme a fé católica —, é marcado pelo sepulcro de Jesus e a Vigília Pascal, que começa ao final do dia e termina com o amanhecer da Páscoa. Assim como no dia anterior, não há missas, apenas solenidades, também celebradas pelas Igrejas de Fortaleza.

Na Paróquia São José, da Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, a programação tem início às 9h com a Liturgia das Horas, presidida por Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza. Mais tarde, às 20h, acontece a Solene Vigília Pascal, também com o arcebispo.

Já no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a Vigília começa às 19h, seguida pelos rituais dos Sacramentos: batismo, eucaristia e crisma.

A programação na Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, começa às 8h30 com o Ofício, onde é feita a contemplação das sete dores de Maria. A celebração da Vigília Pascal ocorre às 18h.

A Vigília será a única solenidade na Igreja de Santa Edwiges, no bairro Moura Brasil, às 19h.