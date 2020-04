Cearense aproveita live de Camilo Santana e anuncia venda de torresmo artesanal

Superar crises já é algo presente no DNA do cearense. Uma iniciativa de um empreendedor, do bairro Parquelândia, chamou a atenção das redes sociais neste sábado (4). Airton Fonteles Júnior, 42 anos, aproveitou o espaço dos comentários na live do governador Camilo Santana, que falava sobre ações de combate ao novo coronavírus, para divulgar a venda de torresmo artesanal. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares (SVM), ele revelou que mais de 30 pedidos foram preparados para entrega somente neste domingo (5).

Sem esperar o impacto da live, o empreendedor recebeu contatos de Fortaleza e Maracanaú. “Até o início da tarde, passei pela bairros Aldeota, Barra do Ceará e Fátima”, explicou Airton Fonteles.

Foto: Airton Fonteles

Com o decreto do fechamento dos estabelecimentos comerciais no Ceará venda dos produtos do empreendedor caiu em 80%. Ao ver a transmissão do governo, ele viu uma oportunidade de divulgação. “Eu fazia alguma coisa ou iria ser mais um chorando em casa”, relatou Airton Fonteles.

O torresmo e as linguiças artesanais são produzidos em um sítio, localizado no município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As carnes e demais subsídios dos produtos são adquiridos de uma fazenda no município de Guaiúba, também na RMF. Antes do decreto de fechamento do comércio, Airton Fonteles pagava duas pessoas para ajudar no trabalho de produção das carnes. Com a queda das vendas aos restaurantes, ele dispensou o serviço dos trabalhadores. Nesta semana, ele acredita que irá retornar o trabalho dos ajudantes. “Com esse retorno da live, creio que devo conseguir conciliar a volta do trabalho deles”.

O quilo do torresmo artesanal de Airton custa R$ 60. O alimento é entregue embalado em um recipiente de plástico. Acompanhando da esposa, com máscaras e álcool em gel, ele segue realizando entregas.

Sobre a decisão do fechamento do comércio para evitar a proliferação do coronavírus, Airton afirma ser a favor. “Está correto. Tenho um filho de 16 anos que abdiquei de ficar perto, por conta das entregas, para resguardar ele”.