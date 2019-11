Fortaleza recebe a 23ª edição de 2019 do Ceará Natal de Luz, a partir do próximo dia 21 de novembro, às 17h. A programação terá show do cantor Alceu Valença, além da chegada do Papai Noel. O tradicional coral de 130 crianças que cantam das sacadas do Hotel Excelsior também faz parte do evento, mas seguirá com as apresentações até 23 de dezembro.

A edição é realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, em parceria com o Instituto de Cultura e Responsabilidade Social. O presidente da CDL, Assis Cavalcante, anunciou que infância será o tema central deste ano. "A cultura mostrada de forma tão bonita como no Natal é capaz de transformar vidas. Por isso, neste ano, vamos trabalhar transversalmente com o lema da infância, que nos é caro e é de responsabilidade de cada cidadão".

O principal cenário da prgramação, a Praça do ferreira ganhará uma árvore de 25 metros de altura. Mas a Praça Portugal também terá a sua árvore, com 36 metros. No Centro, haverá uma apresentação audiovisual projetada na fachada do prédio do Cineteatro São Luiz, inspirada da arte de Espedito Seleiro, celebrando 60 anos da CDL de Fortaleza. A novidade em 2019 é a interação do vídeo com o show de luzes que dançam sincronizadas com uma trilha marcante.

Aos sábados e domingos, haverá programação, visando à ocupação cultural do local, com espetáculos de teatro, orquestra, tenores, corais e cantores líricos. Neste ano, o Estoril (Praia de Iracema) participa da programação do Natal de Luz com um Mercado de Natal, com expositores da cultura popular. Além disso, também haverá programaão do projeto na Praça Luiza Távora (CEART) e Praça Cristo Redentor (Teatro São José) também recebem programação do Natal de Luz.

Luzes de Natal

A partir do dia 21, as árvores de natal e as luzes decorativas serão erguidas no Paço Municipal (sede da Prefeitura de Fortaleza), Palácio da Abolição (sede do Governo do Estado), Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Federação das CDLs do Ceará (FCDL-CE), Faculdade CDL, Rua Guilherme Rocha, Avenida Monsenhor Tabosa, Estoril (Praia de Iracema), Universidade de Fortaleza (Unifor), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e Centro de Eventos do Ceará.

O Ceará Natal de Luz 2019 é realizado pela CDL e pelo ICDL e Prefeitura Municipal de Fortaleza, com apoio do Governo do Estado, da Câmara Municipal de Fortaleza, da Assembleia Legislativa do Ceará, do Sistema Verdes Mares, da Faculdade CDL, do Sindiônibus, da Indaiá, do Shopping Del Paseo, do Shopping Aldeota e do Jardins Open Mall. Além disso, mantém patrocínio do Sesi, Fiec, Café Santa Clara, Zenir, M Dias Branco, Casa Pio, Enel, Newland, Normatel, Banco do Nordeste e Rede. E tem ainda o apoio do Governo do Estado do Ceará, .

Serviço

Abertura do Ceará Natal de Luz 2019 com apresentação do Mapping, chegada do Papai Noel, Coral da Luz, show de Alceu Valença e muito mais.

Data: 21 de novembro (quinta-feira)

Hora: 17h

Local: Praça do Ferreira, Centro.