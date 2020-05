Ceará contabiliza 261 casos de Covid-19 em bebês

Ao todo, 261 casos de infecção pelo coronavírus foram registrados em bebês com menos de um ano de idade em todo o Ceará. O número total, dividido entre 124 do sexo masculino e 137 do sexo feminino, está presente no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), com edições diárias e divulgado no fim da tarde de quarta-feira (12).

Nas unidades de saúde cearenses, essa faixa etária representa do total de 23 hospitalizações. Desse total, 16 dessas crianças são do sexo feminino e outras sete do sexo masculino. As internações ocorrem quando os casos de infecção pela doença apresentam sintomas e quadros mais graves.

Em outra faixa de idade, entre crianças de 1 a 9 anos, foram feitos 221 diagnósticos positivos da Covid-19 em todos os municípios do estado. Até então, 11 delas apresentaram sintomas mais graves da infecção e precisaram de hospitalização.

Situação geral

Ainda de acordo com o boletim da Sesa, até as 14h do dia 12 de maio, 18.092 casos do coronavírus foram registrados em território cearense, sendo 12.331 deles da Capital e os demais no interior e Região Metropolitana. Na manhã desta quinta (13), segundo atualização do IntegraSUS, já são 20.584 da doença no Ceará.

Dos sintomas, a maioria revela quadro com febre, tosse, falta de ar, desconforto respiratório e queda na saturação de oxigênio.