Ceará bate recorde e tem 153 mortes por Covid-19 em 24 horas; Estado soma mais de 1,5 mil óbitos

Chegou a 1.566 o número de pacientes mortos pela Covid-19 no Ceará. A quantidade foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, em atualização feita às 18h15 desta sexta-feira (15). O informe indica 153 óbitos registrados nas últimas 24 horas, recorde negativo para o Estado. Os casos confirmados da doença subiram para 23.059. Ou seja, 569 a mais que o informado às 10h09 de hoje.

A letalidade da doença, no momento, é de 6,8%. Ao todo, 37.013 possíveis casos e 496 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 58.974 pessoas já foram testadas em todo o Ceará.

A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. Ainda de acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 460 pacientes nesse intervalo de idade.

Fortaleza acumula 14.690 casos e 1.137 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Os municípios de Caucaia e Sobral vêm em seguida, com 836 e 532 casos, respectivamente. É a primeira vez que Sobral aparece entre as duas cidades com maior concentração da doença, depois da Capital. Até então, Maracanaú apresentava registros maiores.

Os dados também mostram que 11.897 pessoas se recuperaram da Covid-19 até o fim da tarde de hoje. O número de pacientes recuperados passou a ser divulgado pela Sesa no último sábado (9). Em relação à última atualização da plataforma, são mais 96 pessoas que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.