Uma mudança vem acontecendo desde o começo da semana na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza. As estações do BRT (em inglês, Bus Rapid Transit, o Transporte Rápido por Ônibus) da via estão recebendo catracas torniquete. Pelo menos três pontos do corredor já contam com o novo equipamento. A instalação das catracas é um preparativo para que as plataformas comecem a aceitar o Bilhete Único, como adiantado em reportagem do Diário do Nordeste.

A diarista Maria Aleixo, 40, é usuária frequente das estações da Av. Bezerra de Menezes e ficou surpresa com as catracas. “Eu passo todo os dias em pelo menos três plataformas daqui e não tinha percebido”, relata. Maria sempre faz uso do corredor para chegar na casa das clientes, localizadas no bairro Montese. Ela espera que o autoatendimento no BRT facilite o transporte. “Eu sempre uso Bilhete Único por causa da integração, que sai mais barato. Espero que as mudanças sejam boas para a população”, avalia.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), informou que a faixa BRT da Avenida Aguanambi, localizada no bairro de Fátima, em Fortaleza, também receberá os equipamentos.

Além das catracas, outras modificações vão acontecer nos corredores expresso, como a instalação de passagens adaptadas para pessoas com deficiência e, no caso da Av. Aguanambi, testes de novos sensores das portas de vidro. Os veículos articulados que passam pelas faixas também sofrerão mudanças, com ajuste de layout interno e mudança na posição da catraca.

Funcionamento não é imediato

Apesar do início das instalações, os passageiros devem esperar um pouco para usar o serviço. Somente quando todas as estações estiverem com os aparelhos é que o embarque será permitido. Ainda de acordo com o Sindiônibus, a previsão é que o autoatendimento comece a funcionar no local ainda no primeiro trimestre deste ano.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato, neste sábado, com a assessoria de comunicação da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), que informou não ter conhecimento sobre as intervenções.