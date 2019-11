Sindiônibus avalia usar autoatendimento em veículos de 5 portas

O sistema de transporte urbano em Fortaleza, que passa por uma série de mudanças nos últimos anos, deve receber a instalação do serviço de autoatendimento em ônibus de 14 linhas da cidade. A medida está sendo avaliada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), que deve decidir no decorrer de 2020.

A alteração afetaria os 145 veículos de cinco portas que ainda operam aceitando pagamento em dinheiro. "Todos os carros em que era possível fazer a adaptação já operam com autoatendimento. Não há um prazo ainda de quando a frota vai estar 100% nesse sistema. Esses ônibus são de 14 linhas que passam pelos corredores das Avenidas Bezerra de Menezes e Aguanambi", explica João Luís Maciel, gerente de operações do Sindiônibus, sem detalhes sobre a data para a definição.

A frota de Fortaleza possui, ao todo, 1.736 ônibus, dos quais 1.542 têm o sistema de autoatendimento, o que representa aproximadamente 88% do total. Os veículos de cinco portas, por sua vez, são cerca de 8,3%, uma parcela pequena, mas ainda significativa para o número de usuários que deles fazem uso.

Outra decisão que ainda será avaliada pelo Sindicato que trata da implantação de catracas nas estações da Avenida Bezerra de Menezes e Aguanambi. "Num processo de adaptação desses 145 veículos que operam nas estações, existe essa hipótese de ter a catraca, mas sem previsão, por enquanto", ressalta Maciel.

Bilhete

Segundo ele, além do controle da entrada dos passageiros, a catraca está inserida no contexto da prevenção de vandalismo nas estações. "Hoje, as estações da Avenida Bezerra de Menezes fecham às 23h. Já as da Aguanambi não têm nem portão para fechar, são abertas o dia todo, e isso implica em custo operacional. É preciso pagar funcionário para ficar vigiando a noite inteira", avalia o gerente. Nas estações da Av. Aguanambi, por exemplo, a presença de profissionais é constante.

O Bilhete Único está entre as opções de cartão de transporte no sistema de autoatendimento, assim como o Vale-Transporte Avulso, que também pode ser recarregado. De acordo com Maciel, os pontos de recarga espalhados pela cidade são ampliados continuamente. A Capital conta com uma média de 2 mil pontos próprios para recarga.

"Temos um telefone para o qual as pessoas interessadas em serem conveniadas podem ligar e a gente faz o cadastramento. À medida que o próprio comerciante percebe que tem demanda e vantagens para o comércio dele ser nosso credenciado, ele solicita e a gente faz", afirma.

Em outras situações, quando um bairro ou uma área em que o comércio credenciado tenha fechado, caso identificado, o Sindiônibus busca uma alternativa mais próxima, cujos proprietários também tenham interesse em realizar o cadastro. "Nós avaliamos que o projeto foi bem-sucedido. Rapidamente, atingimos 96% de pessoas que pagam com crédito eletrônico. Os índices de assalto aos ônibus também diminuíram", diz João Luís Maciel.