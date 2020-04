Casos de Covid-19 no Ceará chegam a 2.386 nesta quinta; número de mortes se mantém em 124

O Ceará contabiliza 2.386 casos de infecção pelo novo coronavírus em 75 cidades e 124 mortes, segundo a plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), o IntegraSUS, atualizada às 9h50 desta quinta-feira (16).

A atualização anterior, às 17h desta quarta-feira (15), registrava as mesmas 124 mortes e 2.291 casos em 73 cidades. Na comparação entre dados divulgados pela Sesa nesta quinta e às 17h desta quarta, são 95 novos diagnósticos da doença.

Dos mais de 2.380 casos, 2.031 foram verificados na Capital e o restante (355) na Região Metropolitana e interior. Dos 124 óbitos, 93 ocorreram em Fortaleza.

A capital cearense, onde se concentra o maior número de casos e mortes no Ceará, os números são:

2.031 casos confirmados;

6.384 casos sob investigação;

93 óbitos;

Taxa de letalidade de 4,6%



A Sesa informa ainda que 13.590 testes foram realizados no universo de 11.428 casos suspeitos em todo o estado.

Somente no último dia 8 de março, 13 mortes foram contabilizadas no Estado, a maior alta desde o início da pandemia no Ceará. A alta supera a ocorrida entre os dias 1º e 2 de abril, quando o número saltou de 9 para 21 mortes. Ontem, foi registrado o mesmo patamar de 13 novas mortes, com o salto de 111 para 124 óbitos. Ao todo, 18 cidades cearenses têm registros de óbitos.