Com mais 134 pessoas infectadas, Ceará chega a 2.291 casos de Covid-19

Em um intervalo de três horas, o Ceará voltou a ter novos diagnósticos laboratoriais positivos para Covid-19. O boletim epidemiológico do IntegraSUS, atualizado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) às 17h desta quarta-feira (15), informa que mais 134 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus, confirmando agora 2.291 casos. O boletim traz ainda o registro de mais oito mortes no Estado - totalizando 124 óbitos.

O informe das 14h apontava 2.157 casos e 116 óbitos.

Desde as primeiras confirmações da Covid-19 no Ceará, no dia 15 de março, Fortaleza se mantém no topo do número de casos e mortes. A Capital concentra 1.946 pacientes infectados e 93 mortes por complicações respiratórias da doença pandêmica. Na Região Metropolitana, Caucaia (42) lidera em registros, seguida por Maracanaú (39) e Aquiraz (30).

Conforme o boletim, 45,9% dos municípios cearenses afetados pelo coronavírus têm apenas um caso, isto é, dos 74, 34 apresentam uma única pessoa diagnosticada. São eles: Acopiara, Amontada, Aracoiaba, Barreira, Barroquinha, Baturité, Camocim, Capistrano, Cascavel, Catarina, Croatá, Farias Brito, Fortim, Graça, Granja, Guaraciaba do Norte, Ipaporanga, Itaiçaba, Itapajé, Itarema, Lavras da Mangabeira, Massapê, Mauriti, Mulungu, Pacajus, Paracuru, Pindoretama, Quiterianópolis, Salitre, Santana do Acaraú, São Luís do Curu, Senador Sá, Trairi e Várzea Alegre.

Idade

A faixa etária com maior incidência da doença está nos pacientes entre 35 a 39 anos, que representam, juntos, 265 confirmações, sendo 132 mulheres e 133 homens. Por outro lado, as crianças de 10 a 14 anos fazem parte do grupo com a menor prevalência, totalizando 9 casos.

Alta

Relatório divulgado pela Sesa, na noite da terça-feira (14), mostra que das 273 pessoas internadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo novo coronavírus, 39 estão curadas. Outras 89 (32,6%) tiveram quadro evoluído para óbito e 145 (53,1%) permanecem hospitalizadas.