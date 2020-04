Casos de Covid-19 no Ceará avançam e atingem 5.320

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus atingiu 5.320 com 298 mortes no Ceará - são cinco confirmações de óbitos a mais em relação à sexta-feira (24). Os casos estão em 126 cidades, segundo dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) atualizada às 9h deste sábado (25).

Há 17.320 casos sob investigação segundo a mesma plataforma e 20.060 exames para testagem da doença foam realizados. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 5,6%.

Só em Fortaleza, que tem o maior número de registros da doença no Estado, são 4.241 casos de Covid-19 e 233 mortes contabilizadas até as 9h deste sábado.

Leitos

O Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, vai passar a contar com 34 novos leitos de enfermaria para atendimento a pacientes com coronavírus, segundo anúncio do governador Camilo Santana, feito por meio de suas redes sociais na noite desta sexta-feira (24). O funcionamento da unidade teve início no dia 22 de março com 210 leitos.