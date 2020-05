Casos da Covid-19 no Ceará chegam a 37.171; Estado tem 2.654 óbitos 

O número de casos confirmados da Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), chegou a 37.171 no Ceará, de acordo com os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados às 17h27 pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), nesta quarta-feira (27). Também foram contabilizados 2.654 óbitos pela deonça.

A letalidade da Covid-19, no momento, é de 7,1%. Em todo o Estado, 47.073 possíveis casos e 860 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, e 90.939 pessoas já foram testadas.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 20.875 casos e 1.776 óbitos pela doença. Em seguida vêm Caucaia e Sobral, que contabilizam 1.255 e 1.166 casos, respectivamente.

Os dados também mostram que 24.092 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então. Em comparação ao último informe do IntegraSUS, foram sete pacientes a mais que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.

Região Metropolitana

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que congrega, além da Capital, outros 18 municípios cearenses, já apresenta óbitos em todas as suas unidades. No Estado do Ceará, até as 9h21 de hoje (27), as mortes já alcançavam 131 cidades das 184 em todas as regiões.

Do total de mortes pela infecção já registradas, 2.145 ocorreram em cidades da RMF. Ou seja, a cada 10 falecimentos provocados pelo novo coronavírus no Ceará, oito foram em municípios da região.