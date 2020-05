Carteira perdida com R$ 200 é devolvida após vendedor buscar dono através de vídeo em rede social

Um vídeo publicado em uma rede social ajudou um vendedor a localizar o dono de uma carteira perdida com R$ 200 e documentos pessoais. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (27).

Conforme Jáfio Sampaio, que é vendedor de mel em uma banca de jornais, o objeto foi encontrado no chão, quando ele trafegava de moto em uma rodovia, no bairro Aerolândia. “ Quando eu estava descendo o viaduto da BR-116 avistei a carteira no chão. Parei a moto, desci e peguei”, relembra.

Ao chegar no trabalho, no bairro Vila União, Jáfio gravou um vídeo informando do acontecido e mostrando a foto de um dos documentos. “Vamos compartilhar aí para que a gente ache o dono o mais breve possível”, pedia o vendedor na filmagem.

Nesse período, o técnico em sistemas de segurança Erick Viana, dono da carteira, também usou a internet ao perceber que havia perdido o objeto.

O vídeo de Jáfio viralizou e duas horas após o acontecido, os dois homens se encontraram e a carteira foi devolvida ao dono. "Eu não estava acreditando, foi tudo muito rápido. Eu postei a foto depois que eu perdi, mas não tinha esperança de encontrar, quando ele me ligou e disse que estava com a carteira e tudo", disse Erick.

Para o técnico de sistemas, foi um misto de gratidão e alívio reencontrar a carteira perdida. "Eu não tenho palavras para agradecer o que ele fez por mim porque em uma época dessa de pandemia ia ser muito difícil eu tirar documentos nessa época. Ofereci dinheiro a ele, mas ele não quis de jeito nenhum. Ele é uma pessoa de Deus mesmo. Nunca vou esquecer mais disso na minha vida", afirma.

Já Jáfio Sampaio analisa sua atitude como algo natural. “Apesar dos problemas, das dificuldades eu sabia que não era minha. Tinha obrigação de entregar", conclui.