Carro invade praça na Avenida Aguanambi e quase cai em vala após colisão

Um carro invadiu a praça na rotatória da Avenida Aguanambi, no Bairro de Fátima, na manhã desta segunda-feira (02). Após sofre uma colisão, a motorista perdeu o controle do veículo e quase caiu em uma vala da Praça Manoel Dias Branco. Nenhuma das condutoras ficou ferida.

A motorista que causou o acidente contou ao Sistema Verdes Mares que se confundiu, entrou na via errada e acabou colidindo com o carro que estava na frente. O veículo quebrou as grades de ferro que contornam a praça e ficou pendurado próximo a uma vala.

Como o carro estava no canteiro, o tráfego no local não foi prejudicado. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram no local para orientar um acordo entre as partes.