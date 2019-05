Cadela de 10 anos fica com pata presa em peça de metal e é salva pelos Bombeiros

Uma cadela de 10 anos ficou com a pata presa em uma válvula de metal, e o dono do animal teve de pedir ajuda aos bombeiros. Profissionais do 4º Batalhão do bairro José Walter retiraram a pata do animal de dentro do objeto, na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo o subtenente Enivaldo de Paula, o dono da cachorra "Bolota" procurou o Corpo de Bombeiros “desesperado” com a situação.

Os profissionais usaram uma serra para auxiliar a soltar a pata da cachorra. O trabalho foi rápido, em torno de 15 minutos, e o animal ficou sem ferimentos, afirmou o subtenente.