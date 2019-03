Bloco Sandijunio anima foliões com sucessos da década de 90 no Mercado dos Pinhões

Quem foi ao Mercado dos Pinhões na noite deste domingo (3), pode voltar ao passado com o repertório apresentado pelo Bloco Sandijunio. Com músicas de cantores como Sandy e Junior, Kelly Key e outros sucessos da década de 1990, o bloco levou o público para uma viagem no tempo em pleno carnaval.

Tanto a parte interna quanto o entorno do Mercado ficaram completamente tomados pelos foliões que não paravam de chegar. Fantasias, adereços, glitter e muita animação deram o tom no tradicional polo de concentração dos foliões da capital cearense. Confira galeria de imagens: