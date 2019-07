Bazar Solidário com produtos da Receita Federal ajuda instituições de saúde infantil

Para promover atendimento gratuito a famílias que não podem custear o tratamento de crianças, será realizado entre os dias 1º e 4 de agosto o Bazar Solidário, com produtos doados pela Receita Federal.

A quantia arrecadada irá atender projetos de melhorias no atendimento do Hospital Infantil Sopai, Sociedade de Assistência e Proteção a Infância de Fortaleza, e no Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (Nutep).

Entre os itens ofertados, materiais esportivos, perfumes, celulares, eletrônicos, aparelhos de som, roupas, brinquedos, materiais de pesca, equipamentos automotivos e bicicletas. Os produtos são oferecidos com preço abaixo do valor de mercado, a partir de R$ 10,00.

Atendimento

Luís Eugênio França, diretor administrativo do Sopai, explica que a quantia arrecadada ajudará na compra de mantimentos, medicamentos e pintura no prédio. "Dentro do Hospital nós temos vários serviços, a faixa etária é de 0 a 17 anos, serviços de neurologia, radiologia. Temos 25 leitos para pacientes com dependências químicas e transtornos mentais", comenta.

Já no Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce, instituição vinculada à Universidade Federal do Ceará (UFC), a verba deve ampliar a área de atendimento a crianças que possuem transtornos no desenvolvimento neurológico. “O grande enfrentamento que a gente tem é a ampliação do número de vagas”, destaca o diretor do Nutep, Lucivan Miranda.

Serviço:

O Bazar Solidário acontece entre os dia 1º e 4 de agosto, das 8h às 17h.

Endereço: Érico Mota 1295 - Parquelândia

Entrada: R$ 5,00.

Para a compra dos produtos será aceito cartão de crédito e dinheiro em espécie.