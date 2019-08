Baita Liquidação Casa Freitas traz grandes ofertas

As grandes promoções do comércio são oportunidades para aquecer a economia e proporcionar aos clientes a chance de adquirir produtos por preços mais acessíveis para atender suas necessidades de consumo. Com esse pensamento, a Casa Freitas realiza a Baita Liquidação Casa Freitas, em suas unidades, localizadas no Ceará, no Piauí e no Maranhão. A ação de vendas vai até o próximo dia 31 de agosto, com preços convidativos em todas as seções.

A Baita Liquidação Casa Freitas acontece duas vezes por ano (nos meses de março e agosto) e traz produtos com preços ainda mais em conta. Os descontos abrangem todos os segmentos da rede, que vão de utilidades para o lar, eletrônicos, brinquedos, vídros, louças, até decoração, plásticos, cama, mesa e banho etc.

Maior rede de lojas de utilidades domésticas do Nordeste, a Casa Freitas mantém, durante a Baita Liquidação, o sistema de vendas no atacarejo, atendendo a todos os tipos de consumidores.

A Baita Liquidação está sendo realizada em todas as unidades da Casa Freitas. No Ceará, nas seguintes localidades: em Fortaleza (Centro: Rua Gal. Bezerril, 299/303; Rua Pedro Pereira, 121; Rua Pedro Borges, 135; Rua Liberato Barroso, 234; Aldeota: Av. Dom Luís, 281; Montese: Av. Gomes de Matos, 587; Messejana: Av. Barão de Aquiraz, 3150; Rua Padre Pedro de Alencar, 410; Edson Queiroz: Av. Washington Soares, 50); em Maracanaú (Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2527 - Pajuçara); em Quixadá (Rua Epitácio Pessoa, 1250); em Itapipoca (Av. Anastácio Braga, 1156); e em Maranguape: (Rua Capitão Jeová Colares, 101).

Além disso, a ação de vendas abrange as lojas de Teresina (PI) (Rua Senador Teodoro Pacheco, 745; Rua Lisandro Nogueira, 1074; Av. Jóquei Clube, 955); de São Luís (MA) (Rua Osvaldo Cruz, 112 - Rua Grande, Centro; e Av. Guaxenduba, 26 – Loja 63); e Belém (PA) (megaloja na BR-316, esquina com Alameda Moça Bonita; e Rua Conselheiro João Alfredo, 182).

Mais informações: www.casafreitas.com.br, @casafreitas (no Facebook) e @casafreitasoficial (no Instagram)