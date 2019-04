Bairros de Fortaleza têm queda de energia e de árvore durante chuva 

A chuva registrada entre a noite desta quarta-feira (24) e a manhã desta quinta-feira (25) ocasionou queda de energia e oscilação em alguns bairros da Capital. Também houve registro da queda de uma árvore durante a precipitação. Segundo o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas intensas com ventos de até 60 quilômetros por hora.

Entre os bairros que apresentaram queda de energia na noite de quarta-feira estão Centro, Bela Vista, Damas, Parque Dois Irmãos, Parangaba, Presidente Kennedy, Padre Andrade e Jardim Iracema.

A chuva registrada na noite desta quarta-feira (24) ocasionou queda de energia em alguns bairros da capital. Na Avenida Duque de Caxias, no Centro, a iluminação pública chegou a ficar toda apagada, mas os semáforos continuaram funcionando normalmente. #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/dIA5uFiPQi — Diário do Nordeste (@diarioonline) April 25, 2019

Na Avenida Duque de Caxias, no Centro, a iluminação pública chegou a ficar toda apagada, mas os semáforos continuaram funcionando normalmente.

No cruzamento da Rua 3 Maio com Rua Minas Gerais, no Bairro Bela Vista, o transformador de um poste pegou fogo e os moradores do bairro ficaram sem energia. De acordo com Marcos Vinicius, morador da região, a queda de energia durou cerca de 5 minutos. A energia no bairro foi restabelecida e o fogo no poste já foi apagado.

Uma árvore caiu em uma avenida do Bairro Lagoa Redonda. Foto: Eladio Tenório

Além dos apagões, um árvore caiu na Avenida Odilon Magalhães, no Bairro Lagoa Redonda. Conforme Eladio Tenório, que mora próximo ao local, a árvore caiu por volta de 0h50min.



O Diário do Nordeste entrou em contato com a Enel para saber o que teria ocasionado essa queda de energia e a previsão de restabelecimento total, mas as ligações não foram atendidas.