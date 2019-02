Ato em memória de cão Jacó é realizado na Praia de Iracema

Um ato em memória do cão Jacó, o cachorro mais habilidoso do Brasil que morreu neste sábado (23), reuniu centenas de pessoas e animais na Avenida Beira Mar, na Praia de Iracema, no fim da tarde deste domingo (24). Segundo a organização do evento, 200 pessoas participaram da ação.

Conforme Matheus de Oliveira Cavalcante, um dos organizadores do movimento, a iniciativa teve como objetivo conscientizar a população sobre o uso de automóveis em área de praia. “Assim como aconteceu com o Jacó, poderiam ter sido outras vítimas”, destaca; relembrando do atropelamento ocorrido com o cachorro em uma praia do Porto das Dunas.

O ato contou com a participação de tutores, cães, membros de entidades de proteção animal e do adestrador Vladimir Maciel, tutor de Jacó. Os participantes realizaram uma caminhada pela orla vestidos de preto e alguns exibiram faixas com o nome do cachorro.

Participantes realizaram uma caminhada pela orla vestidos de preto. Foto: Mateus Oliveira

Um Boletim de Ocorrência sobre o atropelamento de Jacó será registrado na manhã desta segunda-feira (25), conforme o adestrador Vladimir Maciel. “Estamos em contato com a Polícia Civil e amanhã de manhã irei na delegacia de proteção a animais fazer o Boletim de Ocorrência”, afirma.