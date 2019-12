Atendimento para o cadastro da biometria vai funcionar normalmente durante recesso forense

Quem precisar regularizar a situação do título eleitoral com o cadastramento da biometria pode procurar os postos de atendimento em Fortaleza e no Interior durante o recesso forense. Os postos vão funcionar normalmente, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE). O período de recesso é da sexta-feira (20) até o próximo dia 6 de janeiro.

De acordo com a portaria do TRE nº 11/2019, os horários de funcionamento foram definidos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, nos seguintes locais:

Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema;

Uece Itaperi;

CCDH Conjunto Ceará (antigo CSU);

Vapt Vupt de Messejana;

Vapt Vupt do Antônio Bezerra;

Parque das Crianças;

CITS Bairro José Walter.

Já os postos de atendimento que ficam nos shoppings vão funcionar de segunda a sexta, das 10 às 19 horas.

Via Sul;

Iguatemi;

Parangaba;

Benfica;

North Shopping Fortaleza;

North Shopping Jóquei;

Riomar Fortaleza;

Riomar Kennedy.

A secretaria do tribunal, os cartórios eleitorais, as diretorias dos fóruns eleitorais e as centrais de atendimento do interior vão funcionar das 8h às 11h.

Para regularizar a situação eleitoral, é necessário levar um documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Não há cobrança de multa.

Dos 1.806.969 eleitores de Fortaleza, 1.447.853 já realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 80% do eleitorado.

O Tribunal reabriu o sistema de agendamento para a biometria, por meio do site do TRE-CE e do disque eleitor (148).

Quem não regularizar a situação pode ter o título de eleitor cancelado.