TRE-CE abre novo prazo de agendamento biométrico em Fortaleza

O eleitor fortalezense que não conseguiu realizar o cadastro biométrico, mesmo após o mutirão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), poderá fazer o agendamento a partir desta segunda-feira (2). O atendimento será reiniciado nesta quarta-feira (4) em todos os postos de atendimento.

O procedimento já pode ser feito no site da Corte Eleitoral ou através do Disque Eleitor 148. Segundo o Tribunal, a medida pode reverter possível cancelamento do título de eleitor.

Quem não fez o cadastro até a última sexta-feira (29), pode ter o documento cancelado a qualquer momento, de acordo com previsão do TRE-CE. Os eleitores que estão nessa situação podem regularizar a situação até maio do ano que vem.

Segurança

Segundo o Tribunal, o cadastramento biométrico é realizado para dar maior segurança à identificação do eleitor no momento da votação. No Ceará, teve início em 2009 para os eleitores do município de Eusébio, quando passaram pelo procedimento 21.746 mil eleitores (0,47% do eleitorado do Ceará).

Na Capital, ainda restam cerca de 400 mil eleitores para realizar o procedimento obrigatório. Os eleitores que não realizaram o cadastro podem sofrer sanções, como o cancelamento do título que impede a solicitação de passaporte, o recebimento de aposentadoria ou pensão paga pelo governo federal, fazer matrícula em instituição de ensino superior, tomar posse em cargo público, além de outros impedimentos.

Confira os locais de atendimento

- Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema

- UECE Itaperi

- CCDH Conjunto Ceará (antigo CSU)

- Vapt Vupt de Messejana

- Vapt Vupt do Antônio Bezerra

- Parque das Crianças

- CITS Bairro José Walter

De segunda a sexta, das 10h às 19h

- Via Sul

- Iguatemi

- Parangaba

- Benfica

- North Shopping Fortaleza

- North Shopping Jóquei

- Riomar Fortaleza

- Riomar Kennedy