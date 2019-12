Assustados, moradores deixam prédio no Vila União após pedreiros relataram estalo

Moradores do Edifício Gema, tiveram um susto na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Vila União, em Fortaleza. Pedreiros que trabalhavam na obra de reforma dos pilares do prédio ouviram estalos e avisaram aos moradores. Alguns condôminos resolveram deixar o imóvel e ir para a rua, outros preferiram ir para casa de parentes. No dia 15 de outubro, o Edifício Andrea desabou no Bairro Dionísio Torres e deixou nove mortos e sete feridos.

A Defesa Civil foi acionada e realizou uma vistoria no local. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Luciano Ângelo, tudo o risco de desabamento está descartado. "As pessoas estão assustadas desde o desabamento do Edifício Andrea. Só em novembro deste ano a Defesa Civil recebeu quase 700 chamados. No mesmo período do ano passado, foram apenas 50", afirmou.

Outros casos

Edifício Salinas

Após uma parte da fachada do Edifício Salinas, no Bairro Cocó, desabar, na tarde do dia 18 de novembro, o imóvel foi evacuado e interditado pela Defesa Civil de Fortaleza, até que tenha sua estrutura totalmente avaliada e o risco de novas ocorrências descartado. A queda de um pedaço fez um buraco no subsolo da edificação, atingindo dois veículos que estavam estacionados no local. No momento do acidente, não havia ninguém nos dois ambientes.

Edifício Modigliane

Um prédio residencial localizado na Rua João Lobo Filho, no bairro de Fátima, foi evacuado por moradores no início da tarde do dia 30 de outubro após ouvirem estalos na estrutura do prédio. Segundo os residentes do Edifício Modigliane, o local passa por reformas nas colunas de sustentação sem o devido escoramento. Além disso, o prédio está com a porta do elevador travada e apresenta rachaduras no chão, paredes e teto.