Após estalos, moradores desocupam prédio residencial de seis andares no bairro de Fátima

Um prédio residencial localizado na Rua João Lobo Filho, no bairro de Fátima, foi evacuado por moradores no início da tarde desta quarta-feira (30), após ouvirem estalos na estrutura do prédio. Segundo os residentes do Edifício Modigliane, o local passa por reformas nas colunas de sustentação sem o devido escoramento. Além disso, o prédio está com a porta do elevador travada e apresenta rachaduras no chão, paredes e teto.

Davi Landim, biólogo e morador do apartamento 201, diz que desde o início das obras, na última segunda-feira (28), ele e os vizinhos ficaram preocupados. “Inicialmente, seria apenas um serviço para consertar um vazamento, mas depois começaram a mexer em uma das colunas”, comenta. Conforme o morador, com desabamento do Edifício Andréa, ocorrido no último dia 15, no bairro Dionísio Torres, os moradores ficaram apreensivos. “Esse prédio [Modigliane] tem o mesmo histórico do que desabou. Uma edificação já antiga, com 40 anos”, aponta. Diante da situação, “eu e minha esposa pegamos nossas duas filhas e fomos para a casa da minha sogra. Só retornamos após avaliação da Defesa Civil”.

Moradora do 6º andar do edifício há 20 anos, a advogada Maria do Socorro Cavalcante afirma que houve uma reunião sobre a estrutura do local. “Ficou certo que deveria ocorrer a reestruturação predial e mais alguns reparos, mas eu e alguns condôminos achamos que deveria ser feito, primeiro, a avaliação estrutural para depois verificar a possibilidade dos reparos e se poderíamos continuar no prédio”, explica. A moradora também aguarda avaliação da Defesa Civil para resgatar os pertences que estão dentro do prédio.

Empresa responsável

Segundo Davi Rocha, diretor administrativo da empresa “Condus - Gestão de Condomínio” , responsável pelo Edifício Modigliane, o prédio não está com problemas na infraestrutura. De acordo com ele, a última inspeção predial aconteceu em 2017, e nela não apresentava nenhuma falha na estrutura do edifício.

Davi afirma que a empresa acionou a Defesa Civil para comprovar que não havia qualquer problema que pudesse comprometer a edificação.

A administração da empresa informou ainda que foi iniciada, na última terça-feira (29), uma obra no primeiro pavilhão do edifício por causa de uma infiltração. Devido a essa obra, segundo a administração, os moradores ficaram preocupados e evacuaram o local por conta própria.

Por nota, a Defesa Civil de Fortaleza informou que uma equipe já está a caminho do prédio citado.