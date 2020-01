Aposentado que recebeu descarga elétrica de poste ao pintar parede de apartamento morre em hospital

O aposentado Ahail Gentil Moura, 83 anos, que recebeu uma descarga elétrica ao retocar a pintura da parede do apartamento onde mora em um prédio residencial na última quarta-feira (8), no Bairro Rodolfo Teófilo, morreu na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a filha do idoso, a cabeleireira Aline Ramos, a morte foi confirmada pelos médicos às 4h30, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Aline lamentou a situação e disse que os familiares acreditavam na recuperação de Ahail. "Queremos a retirada deste poste de alta tensão que deu a descarga elétrica no meu pai, que veio a óbito", disse.

A filha do idoso disse ainda que a estrutura de alta tensão foi instalada a um metro de distância da parede do imóvel, há um ano, sem autorização da família. O prédio onde aconteceu o acidente foi construído há oito anos.



Ahail foi atingido pela descarga quando estava pintando, com um rolo, a parte externa da varanda do apartamento dele, que fica no quarto andar. Após o choque, ele caiu na varanda. O idoso estava internado na Unidade de Terapia de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota (IJF).

Cuidados nos reparos domésticos

A Enel Distribuição Ceará, informou, através de nota enviada no sábado (11), que os dispositivos no local operam dentro das normas técnicas e de segurança. A distribuidora recomendou ainda que a população mantenha distância da rede elétrica ao fazer manutenções e reparos domésticos. É importante manter vergalhões, escadas, antenas e outros materiais afastados dos postes e fios energizados para evitar acidentes.