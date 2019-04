Após chuvas, Raul Barbosa tem faixas alagadas próximo às calçadas

Após as chuvas que atingiram a capital cearense na manhã desta quinta-feira (4), motoristas que tentam passar pela Av. Raul Barbosa ou fazer o sentido inverso, têm de enfrentar alagamento próximo às calçadas. Apenas as faixas perto dos canteiros estão mais livres de água. Pela manhã, poucos carros se arriscaram a atravessar as poças na via e na Avenida Alberto Craveiro e a procura por rotas alternativas travou o trânsito na região.

Nesta tarde, ainda é registrado congestionamento na subida e na descida do viaduto sobre a BR-116, no bairro Aerolândia.

Desde a madrugada a água começou a acumular na Av. Alberto Craveiro, no Dias Macedo, em frente ao Makro, às 15 horas desta quinta ainda não havia secado.

Um vídeo mostra que alguns coletivos que se arricaram a passar foram invadidos pela água. Na Aerolândia, moradores estacionaram veículos atravessados no meio das ruas impedindo o acesso às vias completamente alagadas do bairro - estas vias poderiam alternativa de saída da Raul Barbosa para chegar à BR-116.