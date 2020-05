Aplicativo Monitora Covid, que auxilia nos atendimentos, está disponível no Ceará; saiba como usar

Aplicativo lançado com o objetivo de melhorar o atendimento em casos do novo coronavírus, o Monitora Covid-19 já foi baixado por 422 cearenses nas primeiras 24 horas de funcionamento no Estado. Criado pelo Governo da Bahia em parceria com o Consórcio Nordeste, o app está disponível para todos os estados do Brasil desde quinta-feira (7). Com ele, é possível comunicar sintomas gripais e entrar em contato com médicos.

Hêider Pinto, médico sanitarista e membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, explica que o app foi pensado para melhorar o atendimento da população. Após compartilhar informações sobre o estado de saúde, leva no máximo um dia para que o usuário seja contatado por algum médico e receba orientações sobre como se cuidar e não infectar outras pessoas.

Com quantidade de testes limitada, reunir dados sobre casos suspeitos e localização de pessoas doentes, para Hêider, pode ajudar no enfrentamento à Covid-19. Por isso, o app pede informações sobre o endereço do usuário. O que é recolhido pode servir para que gestores pensem em estratégias de contenção ou testagens, segundo o médico. Para ele, isso pode ser decisivo no combate ao vírus em municípios do interior, por exemplo.

O app também pode servir para integrar os dados dos usuários ao sistema de atenção básica de cada Estado. No cadastro, o usuário deve informar número do Cartão do Sus e o CPF do cidadão. Hêider explica que o sistema auxilia pessoas que cheguem a um hospital com dificuldades para falar. Os profissionais de saúde terão acesso aos sintomas, doenças prévias e medicamentos que ele está tomando através de um prontuário eletrônico. Sabendo onde ele mora, é mais fácil saber quem são outros potenciais infectados, da mesma família ou vizinhança.

Como usar



O app Monitora Covid-19 está disponível para ser baixado na Play Store, para celulares Android, e futuramente deve ser lançado também para iOS. Após fazer download, o usuário pode fazer o cadastro informando nome, CPF, data de nascimento, número do cartão do SUS (opcional), nome da mãe, sexo, e-mail, telefone e endereço com CEP.

Depois disso, há seis opções na interface principal do app. Para inserir os sintomas, é preciso clicar na opção “Como você está se sentindo agora?”. Se for a primeira vez do usuário no app, antes é necessário responder um questionário que pergunta sobre doenças prévias, medicamentos, hábitos (como tabagismo) e se já costuma ter acompanhamento médico regularmente.

O app questiona se a pessoa está sentindo febre, tosse, se tem coriza e outros sintomas relacionados a Covid-19. Também é perguntado se o cidadão teve contato recente com pessoas aparentemente gripadas ou se saiu de casa nas últimas 24 horas.

Caso o usuário tenha médio ou alto risco de suspeita de infecção por coronavírus, o botão “Converse conosco” fica disponível para contato com os médicos que atendem a plataforma. Além disso, é possível ligar o botão no canto esquerdo superior da tela para informar que está entrando em isolamento. Se a pessoa registrar sintomas e não indicar que está em isolamento, ela é contatada por algum médico que vai explicar a importância de ficar em casa.