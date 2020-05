AMC alerta para segurança no trânsito e higiene durante pandemia

Atenta às recomendações de isolamento social e ao mesmo tempo orientando quem precisa sair de seu lar, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) lançou uma nova campanha na última quinta-feira (21). O vídeo de 30 segundos que encabeça a iniciativa é protagonizado justamente por um desses trabalhadores que atua fora de casa: o entregador motociclista.

“Temos a missão de salvar vidas dentro e fora do trânsito. Nesta campanha, diante da pandemia que estamos enfrentando, focamos no combate à doença sem esquecer da segurança viária”, aponta o superintendente da AMC, Arcelino Lima. Dessa forma, o vídeo salienta os cuidados preventivos ao coronavírus já recomendados pelos especialistas da saúde, a exemplo do uso de máscara facial e de álcool em gel 70% e de manter distância no recebimento e na entrega da mercadoria.

“O uso da máscara é imprescindível para diminuir o risco de transmissão do vírus. Numa atividade como a dos entregadores, que ficam ainda mais expostos por se deslocarem por toda a cidade, tal medida ajuda a garantir a segurança, mas desde que esteja associada a outras formas de prevenção”, frisa Arcelino Lima.

O material está sendo veiculado em TVs, rádios e plataformas digitais. A previsão inicial de duração da campanha é até o final do mês de maio, podendo ser prorrogada.

Prevenção

Outro ponto levantado na campanha da AMC é a importância do cumprimento às leis de trânsito. Respeitar os limites de velocidade, utilizar o capacete corretamente (o que inclui baixar a viseira e afivelar), não avançar o sinal vermelho nem transitar na contramão são comportamentos que devem ser adotados para evitar acidentes.

Essas orientações são importantes porque quanto mais acidentes deixam de acontecer, maior se torna a disponibilidade de leitos e de recursos para tratar vítimas da pandemia e de outras enfermidades. “Esse é um momento sem precedentes, em que todo esforço para aliviar essa pressão enorme que estamos enfrentando nas unidades de saúde e hospitais é bem-vindo. Respeitar o limite de velocidade é uma forma eficiente de reduzir o volume de atendimentos em urgências e emergências, por isso eu reforço esse apelo”, argumenta o médico Daniel Lima, cirurgião de trauma do Instituto Dr. José Frota (IJF).

A AMC é enfática na questão de respeitar às normas de circulação viária porque os números mostram que, apesar da redução registrada em Fortaleza de 72% no número de acidentes totais e de 40% no quantitativo de vítimas fatais, as irregularidades no trânsito ainda são recorrentes. E a mais comum é o excesso de velocidade, considerada um dos principais fatores de risco pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Foto: Cival Jr/ Divulgação

“Temos trabalhado para que esses números sejam cada vez menores e vidas possam ser preservadas. No momento, as reduções de acidentes proporcionam certa melhoria no sistema de atendimento de emergência, à medida que evitam uma sobrecarga no serviço e dão a oportunidade para que mais pessoas possam ter acesso às vagas nos hospitais”, esclarece Arcelino Lima.

Sendo assim, ainda que as ruas estejam vazias e a circulação de pessoas seja menor, é importante que cada condutor faça sua parte para diminuir o número de acidentes. Afinal, isto também é colaborar, de forma indireta, para o combate à pandemia.

Operações nas ruas

De forma complementar à campanha, agentes de trânsito têm reforçado o trabalho de controle de circulação e realizado abordagens preventivas. Do dia 8 ao dia 23 de maio, 12.488 veículos foram abordados nos comandos operacionais da AMC.

As operações são realizadas em toda a cidade de Fortaleza nos quatro turnos, mas priorizam bairros das Regionais I e V, que ainda apresentam elevada estatística de desrespeito ao isolamento social.