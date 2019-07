Advogado diz que Beach Park descumpriu 66% das medidas de segurança necessárias para evitar morte

Após um ano do acidente no brinquedo Vainkará, no Beach Park, que resultou na morte do radialista Ricardo José Hilário da Silva, o processo judicial ainda segue tramitando na 2ª Vara Criminal de Aquiraz, esperando para ser remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Um ano após o acidente, o advogado Marcos Albuquerque, representante da família do turista, denuncia que o parque descumpriu 66% das medidas de segurança que iriam garantir a segurança dos banhistas.

O advogado diz que o laudo pericial indica que o acidente ocorreu por erro na pesagem total das quatro pessoas que estavam na boia, além da má destribuição dos turistas no brinquedo. "Havia três procedimentos que o parque tinha que contabilizar: estatura, peso e distribuição na boia. Desses, o Beach Park não se atentou para dois. Ou seja, 66% das medidas de segurança não foram cumpridas", afirma.

O advogado relata, ainda, que a empresa responsável pela construção do brinquedo não deve ser culpada pelo acidente, por "ter sido um erro do Beach Park. Se o acidente tivesse ocorrido dentro das normas de funcionamento, seria diferente. O brinquedo funcionou por três dias. Nos dois primeiros, a empresa estava presente para orientar. No primeiro dia de responsabilidade única do Beach Park, o acidente ocorreu, ainda nas primeiras horas."

Família

Segundo o advogado, a única assistência prestada pelo Beach Park foi o encaminhamento do corpo de Ricardo de Fortaleza para Sorocaba, moradia da família da vítima. A intenção da defesa é de que a família ganhe, judicialmente, por danos materiais, recebendo o valor que Ricardo iria ganhar durante toda a expectativa de vida; e danos morais, baseado na perda de um ente familiar.

Ricardo deixou uma filha de 8 anos e uma esposa, ambas moradoras do município de Sorocaba. Em nota, o Beach Park garante ter uma proposta de acordo que está sob avaliação e reafirma que está prestando "toda assistência às vítimas e familiares".

O comunicado afirma ainda que o parque contratou uma perícia externa para entender o que levou ao acidente. "O laudo da empresa americana ESi comprovou que o brinquedo Vainkará apresenta falha de projeto, alterando a trajetória da boia independentemente do peso, o que foi determinante para ocorrer o acidente.", esclarece a nota.

O relatório da empresa diz que “o design do referido toboágua resulta em situações onde a boia se torna instável e não segura, mesmo quando o peso dos usuários soma menos que 320 kg."

Até o momento, a delegada de Proteção ao Turismo de Fortaleza, Penelope Malveira, decidiu pelo indiciamento criminal do diretor de operações do parque, Milton Ribeiro Parente Filho.