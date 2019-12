Adolescente com autismo, fã de Alok, quer conhecer DJ no Réveillon de Fortaleza

O ano de 2019 termina cheio de esperança e empolgação para Igor Vieira, 17. Enquanto muitos cearenses e turistas ainda estão a caminho das festas de réveillon em Fortaleza, o adolescente e a mãe, Eveline Vieira, já garantem um lugar no Aterro da Praia de Iracema desde a tarde de hoje, terça-feira (31). O objetivo de Igor, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um só: conhecer o DJ Alok, uma das atrações da festa na Capital.

Igor e mãe chegaram a fazer uma campanha e enviar mensagens para Alok, pelas redes sociais, na tentativa de que o rapaz fosse chamado ao palco para conhecê-lo. Segundo Eveline, o adolescente “é muito fã e está muito empolgado”.

O que surpreende em relação a Igor – e que é motivo de orgulho para a mãe – é que o adolescente “não se incomoda com o barulho dos shows”. Uma das características gerais de pessoas com autismo é a hipersensibilidade auditiva, de modo que música alta e multidões causam desconforto. O apresentador Marcos Mion, cujo filho, Romeu, é autista, chegou a criticar a utilização de fogos de artifício na virada do ano, já que o barulho pode desencadear crises. Com Igor, emociona-se Eveline, é o oposto.

É o segundo ano consecutivo que a dupla aproveita o Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema, que conta com área reservada para pessoas com deficiência. Pelo menos 12 atrações devem subir ao palco do Aterro, entre a noite desta terça e o primeiro dia de 2020. Além de Alok, as duplas Simone e Simaria e Matheus e Kauan, além dos cantores Fagner e Falcão, completam a programação.