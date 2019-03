Acidente de moto deixa dois feridos no bairro São Cristóvão

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feirdas na noite deste domingo (10). O acidente aconteceu na Avenida Castelo de Castro, no Bairro São Cristovão. O motorista do outro veículo envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, o condutor e o passageiro da moto.

Testemunhas contaram que os dois feridos, identificados apenas como Rafael e Bruno, vinham juntos na moto quando colidiram com a lateral do veículo, que estava saindo do estacionamento de uma lanchonete.

Os dois jovens foram levados para uma unidade hospitalar. A motocicleta ficou com a frente destruída após a colisão.

Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.