Ação social busca doações para distribuir a família dos bairros Parque Santa Maria e Ancuri

Ações para ajudar famílias que se encontram em vulnerabilidade nesse momento de pandemia têm se multiplicado por toda a cidade. Em meio a esse cenário, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (IDESQ) e a Associação Santo Dias estão arrecadando doações para atender a famílias carentes dos bairros Parque Santa Maria, Ancuri e seu entorno.

“Nesse momento em que todas as pessoas estão passando pela mesma situação, se faz ainda mais necessário a gente trabalhar a nossa solidariedade e se voltar para aqueles que têm menos condições ainda de enfrentar essa situação devido às suas condições econômicas e sociais”, declarou Eudazio Nobre, gestor Administrativo do IDESQ.

Além de alimentos não perecíveis, que são essenciais nesse momento de crise, e produtos de higiene, como álcool em gel, a ação está recebendo materiais como tecido, linhas e elásticos para confecções de máscaras, que serão doadas as famílias carentes. “Tanto está difícil encontrar, porque o mercado está fechado, como também a gente não obteve recursos para confecção das máscaras”, destaca o gestor. As doações podem ser feitas por telefone ou conta bancária.

As instituições pedem ainda ajuda de voluntários. “Seria muito interessante as pessoas se voluntariarem para nos ajudar, [principalmente] na etapa de entrega. Estamos tendo todos os cuidados, usamos os EPIs, para garantir a segurança de todas as pessoas que forem atuar junto com a gente”, explicou.

“O amor e a afetividade vão ser a ferramenta que vai fazer com que a gente consiga, mesmo distante, estender a mão a cada uma das pessoas. Seja como uma doação, seja com uma palavra ou seja com uma oração. Todas as ações nesse momento, elas são importantes para que a gente se refaça enquanto humanidade”, concluiu.

Segunda etapa

Esta será a segunda etapa da campanha. Na primeira etapa dessa ação, que teve a ajuda da organização cristã Visão Mundial, foram doadas 22 toneladas de alimentos que vão beneficiar 1.700 famílias previamente inscritas no Programa de Desenvolvimento diário Vida de Criança, que é coordenado pela Associação Santo Dias. Nessa etapa, as famílias estão recebendo um kit com alimentos não perecíveis, um kit higiene e um kit material pedagógico, contendo materiais que entretenham as crianças em casa.

Na segunda etapa, o IDESQ pretende ajudar, no mínimo, 500 famílias, preferencialmente do bairro Santa Maria, onde o instituto atua diariamente. “A nossa pretensão inicial é tentar chegar a mais 500 famílias, mas isso vai depender muito das doações que a gente vai receber. [Mas] a gente espera atingir mais famílias”, declarou Eudazio Nobre, gestor Administrativo do IDESQ.

As famílias beneficiadas na segunda fase serão contempladas através de um cadastro de espera, que contém famílias que por algum motivo não fazem mais parte do Programa de Desenvolvimento diário Vida de Criança ou ainda não participam dele. Também serão selecionadas famílias de atendidos pelo IDESQ através do programa de aprendizagem.

Serviço

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (IDESQ)

Contato : (85) 9.8839-2359

Associação Santo Dias

Contato: 3274-5059

Caixa Econômica Federal

Agência: 4420-2

Conta Corrente: 642-3