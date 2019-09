Abrigo São Lázaro está sem ração para os animais e pede doações

O Abrigo São Lázaro fez um pedido de socorro nas redes sociais, nesta segunda-feira (2), por mais doações para alimentar cerca de 800 cachorros e 100 gatos. Uma das vonlúntarias do abrigo, Danny Guedes, contou para o Diário do Nordeste que no domingo a instiuição recebeu doações e os animais ficaram alimentados. Contudo, a ração não teria sido suficiente para hoje.

Segundo Rosiel, um dos voluntarios, o abrigo não recebeu doações suficiente para todos os animais. "Os animais consomem em torno de 350kg de ração, mas recebemos menos da metade hoje. Só animais mais debilitados que comeram", explica o homem. "Eles estão agitados, porque uns já comeram e os outros não", completa.

"Estamos totalmente sem ração. Por favor, não deixe de doar! Eles não vão comer hoje, amanhã ou depois. São quase mil animais. Socorro", informou o Abrigo São Lázaro na página oficial da instituição do Instagram.

Através do trabalho de uma família e grupo de voluntários, a organização não governamental funciona desde 1993. Um dos projetos do Abrigo São Lázaro é resgatar e tratar animais que sofreram algum tipo de violência com ações de adoção.

Doações

Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a instuição e levar rações até o abrigo, doar quantias em dinheiro pela "vakinha" virtual ou pelas contas bancárias da organização.

Contas para o depósito:

Caixa Econômica Federal

CNPJ:13043465/0001-71

Agência: 0619

C/C: 3054-6

OP: 003

Banco do Brasil

CNPJ:13043465/0001-71

Agência: 2925-4

C/C: 32784-0

Itaú

CNPJ 13043465/0001-71

Agência 1338

C/C;71900-6

Endereço:

Rua Engenheiro Luis Montenegro

60732-548 Fortaleza