Abertura do Ceará Natal de Luz acontece na noite desta quinta-feira (21); acompanhe

A partir desta quinta-feira (21), até o dia 23 de dezembro, o Natal de Luz retorna à programação de Fortaleza.

Este ano, a edição reúne referências da tradição do Natal e apelos da cultura nordestina. Na Praça do Ferreira, a programação de abertura tem a chegada do Papai Noel, "chuva" de neve artificial, apresentação do Coral da Luz, que reúne 130 crianças e, por fim, o show de Alceu Valença. O acesso é gratuito.

As atrações do Natal de Luz seguem nos próximos dias em vários pontos da capital cearense. Além da praça do Centro da Capital, haverá programação em locais como a Praça Portugal, Estoril (Praia de Iracema) e Praça Luiza Távora (Aldeota).