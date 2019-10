44 novos médicos integram programa da Prefeitura e começam a atuar em Fortaleza

O Programa Médico Família, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, em convênio com o Governo do Estado, começa a receber mais 44 médicos nesta sexta-feira (4), para atuação no atendimento primário à saúde da família. Com os novos profissionais, o projeto passa a contar com 134 integrantes. Os selecionados recebem bolsa de R$ 11,3 mil, pagos pela Prefeitura de Fortaleza durante todo o curso.

Com 40 horas semanais, o curso tem caráter de pós-graduação e é exclusivo para profissionais da medicina, com duração de 12 meses. De acordo com o médico Rômulo Fernandes, coordenador geral do programa, 32 horas do curso são voltadas para a prática, em atendimento à comunidade em postos de saúde de Fortaleza, acompanhado de um supervisor. As 8 horas restantes de curso são voltadas para a teoria e discussão em sala de aula na Escola de Saúde Pública de Fortaleza.

Os 44 integrantes selecionados na segunda chamada fazem parte, ainda, da primeira turma selecionada para o curso. Eles se juntam aos outros 90 profissionais antes selecionados. Com isso, Fortaleza salta para 366 equipes completas no tratamento à família, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano de 2018. Os dados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Motivação

Rômulo Fernandes completa, ainda que "quando um médico faz um curso de pós-graduação, ele é inserido na realidade da comunidade. Isso vai fazê-lo trabalhar voltado às necessidades da população. Ele vai estar mais gabaritado, vai encaminhar menos (para outros médicos), as pessoas vão procurar menos emergência, pois vão ter acesso ao serviço de saúde perto de casa, pois mais médicos vão ter capacitação".

A coordenadora de ensino e pesquisa de programas especiais da SMS, Ana Maria Cavalcante, por sua vez, garante a ideia de realização do projeto surgiu a partir da retirada dos médicos do programa federal Mais Médicos. Após isso, a Prefeitura de Fortaleza optou pela criação de um programa visando o atendimento à sociedade e a capacitação dos profissionais, de maneira concomitante. É o que assegura a coordenadora.