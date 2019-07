23ª edição do Festival Halleluya terá espaço de 80 mil metros e traz padre Fábio de Melo a Fortaleza

Atrações nacionais e internacionais de música católica, programação cultural e espaços de diversão e solidariedade vão marcar o Festival Halleluya 2019, que chega a sua 23ª edição e espera um público de um milhão de pessoas. Em um espaço de 80 mil metros quadrados — equivalente a dez estádios de futebol, segundo a organização —, montado no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), o evento acontece entre os dias 24 e 28 de julho e tem co,o uma das atrações o padre Fábio de Melo, além de ações de esporte e orientações espitrituais.

Esquema operacional para receber o público nos cinco dias de festa foi montado e divulgado na manhã desta quinta-feira (18). 481 policiais militares vão garantir a segurança dentro do CEU e no entorno do evento.

“O policiamento será realizado em todas as modalidades, a pé e motorizado. Terá um efetivo mínimo de 92 homens por dia, presentes no local desde pelo menos uma hora antes do evento, e permanência uma hora após o evento”, informa Márcio Oliveira, da Coordenadoria Geral de Operações da Polícia Militar.

Para o controle do trânsito na região, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estará todos dias com equipes nas duas avenidas principais que dão acesso ao evento, Alberto Craveiro Silas Munguba nos cinco dias a partir das 15 horas. De acordo com Fabiano Lopes, supervisor de operações da AMC o foco deste ano é a segurança do pedestres. No total, 126 agentes da AMC trabalharão no festival.

“Serão montados redutores de velocidade nas avenidas principais. A nossa preocupação principal vai ser com a travessia, mas claro também estaremos controlando o fluxo de veículos. A orientação é procurar evitar estacionar em passeios [calçadas] e em locais proibidos”, pontua.



Atrações

Vinte e três atrações passarão pelo Palco Principal montado no CEU. A maior novidade para esta edição, de acordo com o Padre Sílvio Scopel, organizador do evento, é o show da cantora britânica Judy Bailey, na sexta-feira (26). Artistas já conhecidos na música católica como Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Diego Fernandes e Missionário Shalom, entre outros, passam pelo palco durante os cinco dias.

“O Halleluya tem uma proposta de bem. Queremos trazer o bem às pessoas do Ceará e quem vier de fora. Com seus shows, o Halleluya se torna uma proposta de paz. Com a doação de alimentos, o evento busca sanar essa chaga que é a pobreza absoluta”, observa Padre Sílvio Scopel.

O festival conta ainda com Espaço Games, que será ampliado neste ano para atrair o público jovem, que poderá participar de partidas de futebol e jogos envolvendo dança e realidade virtual. No Espaço Adventure, serão realizadas competições de bicicleta e skate.

Arena Cultural, Tenda Eletrônica, Halleluya Kids e o Espaço da Misericórdia, onde estará montada uma capela para aconselhamento de religiosos também estarão disponíveis para o público. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) estará no evento para coleta de doações de sangue. Na edição passada foram coletadas mil bolsas de sangue.

Serviço

Festival Halleluya 2019

Quando: 24 e 28 de julho

Abertura dos portões: todos os dias às 18 horas

Programação musical:

Quarta-feira (24):

Diego Fernandes

Anjos de Resgate

Adoração e Vida

Quinta-feira (25):

Adriana Arydes

Batista Lima

DJ Roony Moura

Thiago Brado

Irmã Kelly Patrícia

Sexta-feira (26):

Thiago Tomé

Suely Façanha

Judy Bailey

Padre Fábio de Melo

Davison Silva

Naldo José

Sábado (27):

DJ Angelus

Ana Gabriela

Frei Gilson

Missionário Shalom

Dominus

Cosme

Domingo (28):