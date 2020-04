150 profissionais ligados à Secretaria da Saúde do Ceará são diagnosticados com Covid-19 e afastados

O titular da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, divulgou na tarde desta terça-feira (7), durante coletiva de imprensa pela internet, que 150 profissionais ligados à pasta foram afastados das suas atividades com diagnóstico de Covid-19.

"150 profissionais que tiveram Covid-19 [foram] afastados. Essa é uma outra grande preocupação. E não o EPI, mas o manuseio desses EPIs", citou Dr. Cabeto, destacando a preocupação permanente.

Estes 150 profissionais foram submetidos à exame e testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Durante a coletiva, não foi especificado se todos os profissionais atuam diretamente dentro de hospitais estaduais que recebem pacientes com a doença.

Até a tarde desta terça-feira (7), o Ceará permanecia como terceiro estado do Brasil com mais casos confirmados do novo coronavírus. São 1.188 confirmações e 40 mortes, segundo a plataforma IntegraSUS, da Sesa.

Incidência

Dos 1.188 casos, 1.053 são só na capital cearense. De acordo com dados do Ministério da Saúde, Fortaleza é a capital do Brasil com maior incidência do novo coronavírus. A taxa é de 34,7 casos a cada 100 mil habitantes.

"Quando a gente olha por capital, Fortaleza tem incidência de 34,7. Realmente há uma preocupação, uma atenção especial com Fortaleza; eles têm um plano de contigência, têm profissionais muito qualificados, estamos atentos, estamos acompanhando junto com o secretário estadual e a secretária municipal", disse o Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira, durante coletiva da pasta também nesta tarde.

Durante a coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou a citar Fortaleza como uma das capitais com a situação mais crítica com relação ao novo coronavírus. O ministro comentou que “se tivesse em Fortaleza estaria extremamente preocupado”, ao responder questionamento sobre a flexibilização do isolamento social proposto pelo Ministério em coletiva anterior, com relação aos locais em que o sistema de saúde não está sobrecarregado.