Fotógrafo entrega bilhetes com mensagens motivacionais no Benfica

Quando o dia nasce, a rotina do fotógrafo Rafael Morais, 27, começa pelas ruas do Benfica acompanhado do cachorro de estimação, Dom. Na hora do passeio matinal, que serve de lazer para o animalzinho, ele entrega bilhetes escritos à mão com mensagens motivacionais a transeuntes que encontra pelo bairro.

O profissional viu nesta atividade, uma maneira de alegrar e motivar desconhecidos. “Eu posso estar num dia horrível, de mau humor, as coisas não dando certo. Se eu fizer bem a alguém, seja através de um bilhete, um recado... Alguma coisa acontece comigo que melhora muito o meu dia”.

Antes de entregar o bilhete, uma fala curta para iniciar o diálogo. Ele conta que costuma sempre pedir alguma informação, até chegar o momento de deixar a mensagem: “Alguém lá de cima mandou para você”, diz.

“Achei tão bacana. A gente está vivendo em uma época tão superficial que parece que se perdeu a essência de dar um bom dia e cumprimentar as pessoas”, analisa a funcionária pública Luciana Torres, 36, que caminhava pela Avenida da Universidade, quando foi surpreendida pelo gesto de Rafael.

Quem ainda não teve a oportunidade de receber o bilhete das próprias mãos do fotógrafo, o acompanha pelas redes sociais, onde ele publica as mensagens produzidas. “Se você estiver passando na minha direção, e se eu te entregar um bilhete, é porque Deus quis que a gente se encontrasse no mesmo horário, no mesmo local. Nada acontece por acaso”, destaca.