Durante obras, feira da Beira-Mar irá para o Aterro da Praia de Iracema

A feira da Beira-Mar, situada na altura do Náutico, na orla de Fortaleza, deverá ser remanejada temporariamente para a Praia de Iracema, quando as obras de reestruturação chegarem ao local do tradicional comércio. O plano da Prefeitura é que os 663 boxes sejam deslocados para o Aterro da Praia de Iracema, onde a feira ocupará uma parte da faixa de areia. A expectativa é que a mudança ocorra em agosto, após o período da alta estação. A Prefeitura afirma que está alinhando a mudança. Os feirantes garantem que ainda aguardam informações oficiais e seguem apreensivos.

O remanejo se dará, conforme a Prefeitura, porque a área onde acontece a feira atualmente deverá passar por melhorias urbanísticas. O local, informa a Secretaria Regional II, receberá novo piso e iluminação, além de zoneamento e construção de boxes comerciais padronizados.

Em nota, a Regional informou que o processo de cadastramento para os permissionários e ambulantes que atuam na Beira-Mar segue em andamento. Além dos 663 boxes, a Regional também entregou 1.342 autorizações temporárias aos ambulantes que trabalham na área.

Opiniões

A mudança é vista com apreensão pelos feirantes. O receio, explica Francisco Moreira de Souza, que há 32 anos trabalha na feira, é que os boxes sejam retirados e não tenham data certa para retornar. "Vimos a demora que foi o Mercado dos Peixes, temos medo que aconteça a mesma coisa e a gente acabe prejudicado. Porque é nossa renda que está em jogo", completa a também feirante, Maria das Graças Teixeira, vendedora de bijuterias.

"A nossa ideia é que a gente fique ocupando uma parte daqui enquanto acontecem as obras. Que a gente fique com o espaço mais reduzido, mas permaneça aqui e depois vá alternando o local. Ninguém aqui quer ir pra longe", opina a feirante Ilma Cardoso, vendedora de roupas infantis. De acordo com os feirantes, o atual local, onde as atividades têm início às 16h e seguem até 22h, já é uma referência para os turistas e a mudança deve gerar impactos nas vendas.

O presidente da Associação dos Feirantes da Avenida Beira-Mar (Asfabem), Djalma Rios, sabe da apreensão e explica que será constituída uma comissão para representar os vendedores no diálogo com a Prefeitura. De acordo com ele, a Secretaria informou das possíveis mudanças, mas ainda não há data específica para o procedimento.

A informação repassada, afirma Djalma, é que os boxes funcionarão no Aterro da Praia de Iracema sobre tablados de madeira. A logística de armazenamento e disposição da mercadoria seguirá os moldes atuais e os produtos ficarão guardados em baús ao final do horário da feira. "Apreensivo todo mundo fica com qualquer mudança. Mas se é para o nosso bem, que venha essa reforma e a gente converse sobre como vai ser essa saída momentânea".

Prazos

Em nota, a Secretaria Regional II destacou que "tem prestado toda a assistência necessária aos permissionários e ambulantes que atuam na orla da Avenida Beira-Mar, por meio de reuniões e suporte da equipe técnica da Coordenadoria de Ordenamento do Território para esclarecimentos quanto à regularização das suas atividades na região".

As obras do Projeto Beira-Mar de Todos, diz a pasta, estão sendo executadas dentro do cronograma estimado. O conjunto de intervenções, de acordo com a Prefeitura, está previsto para ser finalizado em agosto de 2020.

Questionada especificamente sobre o tempo de permanência dos feirantes na Praia de Iracema, a Secretaria informou apenas que será "temporária e irá durar até a conclusão das intervenções urbanísticas do trecho onde a feira ocorre atualmente". Após a conclusão das obras, os feirantes devem retornar.