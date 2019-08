Domingo é comemorado o Dia do Estudante; ser aluno transborda os limites da sala de aula

Sinônimo de aluno, que vem do latim alumnum, derivado de alere, em tradução “alimentar”, os significados para a palavra estudante não cabem na potência do ser, em prática, estudante. Comemorado neste domingo, dia 11 de agosto, o Dia do Estudante também nos remete para a reflexão do sentido transitório de ser aluno, discípulo e estudante.

“Acredito que o ser estudante não é um processo rígido, que termina com as graduações. Ele acontece no dia a dia também. O ser estudante é um estado eterno de aprendizado. Posso aprender com os meus filhos, com meus pais, com minha esposa, por exemplo”, defende o psicoterapeuta Iaroldi Bezerra, de 37 anos (foto abaixo).

Segundo o especialista, a ação de ser aluno transborda os limites da sala de aula - também se estabelecendo entre dois ou mais indivíduos em qualquer situação onde haja troca de saberes, costumes e tradições. “O espaço acadêmico é importante porque ele é o começo. É o começo da troca, onde hierarquicamente tem o professor e outra pessoa está ali para absorver. No entanto, não é uma nomenclatura habitual nas relações pessoais, neste ponto fica implícito. Então, ser estudante fora da escola é um conceito 'invisível'”, comenta Iaroldi.

E aprender não requer uma limitação no espaço tempo, podendo ser exercida em todas as etapas da vida. “Carl Rogers, psicólogo, confirma o que fora dito dizendo que toda aprendizagem criativa modifica o indivíduo. E, que ela é tão penetrante que não se limita ao aumento de conhecimento, mas abrange todas as esferas da existência humana”, finaliza o psicoterapeuta.

Nesse sentido, pode-se compreender a vida como palco de significantes aprendizados constantes. A auxiliar administrativa Célia Benildes, de 58 anos, frequentou um ambiente de ensino somente até a quarta série. Mas, como ela mesmo diz não parou de aprender e, também, de ensinar. "A gente também aprende muito com a vida, não é? Eu creio que o conhecimento também é dar e receber aquilo que vivenciamos e colocamos em prática no dia a dia com as nossas experiências. Acho que na vida tudo é um aprendizado", opina Célia.

Origem da data

A data de 11 de agosto foi proposta como Dia do Estudante em 1927 pelo advogado Celso Gand Ley, na comemoração do centenário do curso de Direito. A comemoração ocorreu porque em 11 de agosto de 1827, o Imperador D. Pedro I fundou no país os dois primeiros cursos superiores, ambos das ciências jurídicas e sociais. Também foi em 11 de agosto de 1937 que ocorre a fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade que atua para defesa dos direitos dos alunos brasileiros.