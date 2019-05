Ceará pode ter a melhor média na quadra chuvosa desde 2009

A perspectiva de uma boa quadra chuvosa no Ceará apresenta-se com números promissores. A última vez que os cearenses puderam afirmar com todas as letras que tiveram um bom "inverno" foi em 2009, quando o Estado registrou uma média de 977,10 mm na quadra chuvosa, bem acima da média histórica (que fica entre 600 mm e 700 mm). De lá para cá, o melhor panorama foi em 2011, quando o Ceará ficou com 659 mm, mas permanecendo na média.

Os números atuais transmitem otimismo porque o Ceará atingiu, ontem (29), a média histórica da quadra chuvosa, faltando um mês e dois dias (de computação dos dados) para a conclusão do período (fevereiro, março, abril e maio) no Estado, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os números, sujeitos ainda a alterações, apontam que, de fevereiro até ontem, o Ceará registrou 600,9mm, 0,2 milímetros a mais que a média, que é de 600,7mm.

"Podemos já comemorar. Nós já tivemos uma chuva média observada referente aos quatro meses, de fevereiro até maio, em apenas três meses, de fevereiro a abril. Já alcançamos essa marca para o Estado como um todo", destaca Raul Fritz, meteorologista do órgão estadual.

A Funceme esclarece que, embora a média tenha sido atingida, deve ser ressaltado que os números (de abril) estão sujeitos a mudanças até o fim do mês, podendo oscilar para mais ou menos, pois muitos postos não informaram ainda o registrado e faltam ainda os dados de hoje (30), último dia de abril.

Os números foram alcançados graças às boas chuvas registradas em fevereiro e março. Os três meses, incluindo a parcial de abril, superaram suas médias. Em fevereiro, foram registrados 172,5 mm, 45,4% a mais que a média do período, que é de 118,6mm; março obteve 235,2 mm, um desvio positivo de 15,6% e abril com 193,2 mm, 2,7% a mais que os 188 mm.

Acima da média

Um fator a ser destacado é que ainda restam 31 dias para o fim da quadra invernosa cearense, que começa em fevereiro e termina em 31 de maio. Caso as precipitações durante estes dias restantes fiquem em torno da média, é possível que, em 2019, se consolide uma quadra acima da média, superior a 700 mm. "O mês de maio costuma registrar perto de 91 mm. Se vier a acontecer esse marca no último mês da quadra, poderemos ultrapassar a média histórica", destaca Raul Fritz.

Apesar dos números positivos, não há muito o que se comemorar em relação ao aporte dos principais açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Até ontem, eles registravam apenas 19,9%. Dos 155, somente 32 estavam sangrando, seis estavam acima de 90% da sua capacidade e 74% com menos de 30% de aporte.

Nas regiões Centro-Sul e Central, onde se localizam os maiores mananciais cearenses, as precipitações têm sido abaixo da média.

Em 2011, o Ceará registrou 659 mm, último resultado da quadra invernosa dentro da média histórica. Já em 2009, o Estado vivenciou seu último grande 'inverno'. Foram 977mm apurados de fevereiro a maio