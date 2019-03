Folia com segurança. Para garantir a tranquilidade dos cearenses e turistas nos próximos dias, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) montou um esquema reforçado de vigilância. Nas palavras do titular da Pasta, André Costa, este será o "Carnaval mais monitorado do Ceará". Mais de 3.300 câmeras, dotadas de recursos como zoom e infravermelho, que permitem a visualização detalhada no escuro, já estão distribuídas em 44 municípios do Estado.

Outro reforço tecnológico virá dos ares: o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) utilizará, de forma pioneira, quatro drones em locais de risco com grande movimentação de banhistas. Dois deles serão operados em Fortaleza; um no Litoral Oeste, na região de Flecheiras; e mais um no Litoral Leste, atendendo a Aracati e cidades próximas. Jet skis darão suporte a atendimentos na Praia do Futuro e no Icaraí.

Perigos no mar

"Os afogamentos são um dos principais riscos nesse período de Carnaval. A mistura de álcool e banho de mar ou açude é extremamente perigosa. Se alguém beber, tem que evitar entrar na água; mas, se insistir, nunca deve deixar passar da linha da cintura", recomenda o coronel Eduardo Holanda, comandante do CBMCE. Para ele, o ideal é se divertir em áreas do litoral próximas a postos guarda-vidas.

Com a grande presença de banhistas no litoral, a fiscalização de veículos circulando na faixa de areia também terá reforço extra, conforme o coronel Lourival Lima, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE). Serão 573 policiais militares com apoio de 180 agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Estradas

"O cidadão, ao se dirigir ao interior do Estado, deve realizar uma vistoria no seu veículo, usar o cinto e colocar cadeirinha para crianças. Já na estrada, não deve fazer ultrapassagens em aclives, declives, pontes e faixas contínuas", indica o comandante, ressaltando a proibição de dirigir depois de beber, mesmo em trajetos curtos.

Este também será o primeiro Carnaval com a vigência da Lei de Impor'tunação Sexual. Beijos "roubados", passadas de mão e piadas de cunho sexual poderão ser enquadrados como crime, inclusive com a possibilidade de negação de fiança e reclusão de um a cinco anos.

De acordo com a delegada Rena Gomes, do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), as delegacias cearenses já estão preparadas para lidar com as ocorrências. "Essas denúncias são importantes para que a gente possa efetivamente barrar esse tipo de assédio", destaca.