Covid-19: Homem da Meia-Noite cancela desfile em Olinda no Carnaval 2021 por conta da pandemia

O tradicional desfile do Homem da Meia-Noite pelas ladeiras de Olinda no Carnaval está fora da programação para 2021 devido à pandemia da Covid-19. O cancelamento foi confirmado nesta quarta-feira (9) em vídeo publicado no perfil oficial do Calunga nas redes sociais. De acordo com a informação do G1 Pernambuco, na madrugada do Sábado, dia da saída de Zé Pereira, será realizada uma live.

“Eu estou aqui para esclarecer que, em 2021, infelizmente, não teremos o nosso desfile oficial devido à pandemia e, acima de tudo, é um respeito à vida. Preservar vidas é fundamental num momento como esse. Uma decisão difícil, importante, mas acreditamos que a melhor que poderíamos tomar”, afirmou o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho.

Demais Informações sobre a live serão divulgadas no dia 12 de janeiro de 2021. “Faremos uma live especial no dia da saída do Homem da Meia-noite. Essa live será restrita só para o pessoal da operação que tará trabalhando na live e chegará a casa de vocês, com certeza”, afirmou Luiz Adolpho.

No vídeo, presidente declarou que a venda de camisas do Homem da Meia-Noite começa no sábado (12) e ainda expressou suas expectativas para a comemoração do aniversário de 90 anos do Calunga, em 2022.

“A partir do dia 12 agora, iniciaremos a venda das nossas camisas, umas camisas simbólicas que representam o passar do tempo. A partir de fevereiro, faltarão 365 dias para os 90 anos do gigante. Temos uma esperança muito grande que, em 2022, estaremos juntos ao lado desse povo apaixonado, desse povo que nunca deixou de estar ao lado do nosso gigante”, concluiu Adolpho.

