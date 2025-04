Cantor Ferrugem sofre acidente de ônibus no Rio Grande do Sul

O cantor Ferrugem e a sua equipe sofreram um acidente de ônibus na manhã deste domingo (20), no Rio Grande do Sul. Eles voltavam de uma apresentação no sul do estado. Ninguém ficou ferido. Na noite de sábado (19), o pagodeiro foi a atração do Festimar, na cidade de Rio Grande.

O fato ocorreu na BR-290, nas proximidades da Ponte do Guaíba, que liga Porto Alegre e Região Metropolitana, de acordo informações da empresa responsável pelo veículo ao portal G1-RS. Pelos stories do Instagram, Ferrugem postou a foto do ônibus com a frente destruída.

"Nosso ônibus acabou sofrendo um acidente. Destruiu tudo, a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Todo mundo bem, todo mundo inteiro", afirmou aos seguidores.

Apesar do susto, Ferrugem disse que a agenda de shows está mantida. "Não aconteceu nada que impeça a nossa apresentação de hoje em Arraial do Cabo (RJ). Daqui a pouco a gente se encontra", complementou.

Tempo depois ele ainda postou que estava almoçando com a família em casa, como havia prometido.

Viagem foi concluída no mesmo veículo para não atrasar músicos

Sobre o ônibus, a empresa Mônica Turismo, que realizava o transporte dos músicos, ainda afirmou ao portal de notícias, por meio de nota, que ocorreram apenas danos materiais e que, imediatamente, foi solicitado a substituição do veículo. "Mas não houve necessidade, a equipe preferiu ir até o aeroporto com o mesmo veículo para evitar atrasos".

Vale lembrar que a distância entre a Ponte do Guaíba e o Aeroporto Internacional Salgado Filho é de aproximadamente 3,5km, o que pode ter facilitado a permanência no mesmo veículo.