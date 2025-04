Cantor de forró morre por complicações do vírus mpox

O cantor de forró paraense Gutto Xibatada morreu, aos 39 anos, em decorrência de complicações causadas pelo vírus mpox, anteriormente conhecido como varíola dos macacos.

Ele faleceu na última terça-feira (22), horas após dar entrada em uma unidade de saúde de Belém. No entanto, o artista apresentava os sintomas há cerca de um mês.

Durante esse período, Gutto chegou a viajar para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Ao retornar para Belém, buscou atendimento médico, recebeu medicação e foi orientado a permanecer em isolamento, mas o caso se agravou.

'Não conseguia mais se alimentar'

As informações foram reveladas pela irmã dele nesta sexta-feira (25). Ela afirmou que o cantor estava escondendo de todos o diagnóstico.

“Começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois ele era asmático. A doença atacou os pulmões, e ele ficou sem fala, visão e toque. No último dia, estava muito mal, com o nariz obstruído e a boca, pois já não conseguia mais se alimentar”, explicou.

A irmã de Gutto recebeu mensagens de carinho nos comentários: “Que Deus dê conforto, Guto está num lugar lindo”, escreveu uma pessoa. "De um coração enorme, sentiremos saudades”, disse outro seguidor.