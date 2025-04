Mateus, dupla sertaneja de Jorge, passa por cirurgia de emergência e cancela shows

O sertanejo Mateus, de 42 anos, da dupla com o irmão Jorge, precisou se submeter a uma cirurgia de emergência no joelho, na tarde desta quinta-feira, 24. A notícia foi compartilhada pela equipe do artista nas redes sociais da dupla.

Segundo o comunicado, Jorge precisará se ausentar dos três shows marcados para o próximo fim de semana, em Santarém - PA (24/04), Belém - PA (25/04) e Manaus - AM (26/04).

“Em fevereiro deste ano, Mateus foi submetido a uma cirurgia no joelho e, por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar nessas datas”, escreveu o time.

Show solo de Jorge

Ainda de acordo com a nota, em respeito ao público, apresentações estão mantidas e serão realizadas apenas por Jorge. “Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus e, se Deus quiser, em breve traremos boas notícias sobre seu estado de saúde. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e o apoio de todos os fãs.”

Em dezembro do ano passado, a dupla sertaneja anunciou uma pausa de tempo indeterminado na carreira a partir de 2026. Os shows deste fim de semana integram a agenda de despedida dos fãs, além de celebrarem os 20 anos de carreira dos irmãos.

Os cantores alegaram que queriam descansar da rotina exaustiva de apresentações, aproveitar a família e, claro, compor.

“São 20 anos e, desde os 18 anos, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho da estrada, para viver a família”, disse Mateus em entrevista, na época.