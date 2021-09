Vem Empreender retorna em nova edição com conteúdos gratuitos

Como forma de estimular o cenário do empreendedorismo local e auxiliar os profissionais durante o presente momento de pandemia, o projeto Vem Empreender - A Retomada chega em nova edição. Composto por lives, e-books e aulas gravadas, os participantes terão acesso a uma série de conteúdos gratuitos, todos disponibilizados no Diário do Nordeste.

O primeiro conteúdo disponível é o livro “Histórias de Empreendedores” e pode ser acessado gratuitamente aqui. A partir da próxima semana, novos materiais serão adicionados. “O público-alvo do projeto são empreendedores e pessoas que têm interesse no tema do empreendedorismo, quer sejam alunos, quer sejam empreendedores que já estão consolidados no mercado e querem se atualizar”, explica Rogério Nicolau, coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Ao todo, serão quatro minicursos e três webinários no decorrer do projeto, além de outros conteúdos. Nas aulas, os empreendedores irão receber orientações sobre como tirar a ideia do papel, organizar um modelo de negócio, estudar os principais aspectos financeiros de uma empresa, além de noções de marketing e logística. As ações se estenderão até o mês de novembro.

Segundo o coordenador, o projeto visa preparar os empreendedores para criarem estratégias que sejam bem sucedidas no mercado, adaptarem seus negócios à nova realidade e auxiliar na ampliação da competitividade.

Lançamento de livro

O livro “Histórias de Empreendedores” reúne relatos de empresários de diferentes nichos de mercado sobre superação de dificuldades durante o período de pandemia, além de exemplos de diferenciais competitivos que levaram a um avanço do negócio.

“De forma geral, os empreendedores locais sofreram muito, como em todo o Brasil, e agora estão no momento de reconstruir os seus negócios, de enxergar, inclusive, novas oportunidades, de talvez migrar alguns aspectos da sua proposta de valor para acompanhar também as mudanças de consumo que aconteceram”, explica Rogério Nicolau.

O livro é gratuito e pode ser acessado aqui.