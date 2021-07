Seminário online com foco na formação de líderes tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o seminário online Jovem Consultor a partir desta sexta-feira (23). O evento, que será realizado entre os dias 18 e 19 de agosto, tem foco na formação de líderes e jovens para o mercado de trabalho.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do seminário até o dia 17 de agosto.

Para isso, são realizadas atividades que têm como objetivo desenvolver competências, connhecimentos e oportunidades por meio de palestras, entrevista e painel.

O seminário é uma realização da EXP Consultoria, com patrocínio do Governo do Estado do Ceará e apoio da Associação Brasileira de Consultores (ABCO).

"Durante a pandemia, em um cenário extremamente desafiador, a consultoria e a gestão de projetos ganharam ainda mais espaço. Os empresários estavam diante de um novo e desafiador cenário e precisavam de planejamento e gestão assertivas para vencer os obstáculos que a pandemia trouxe. Foi um momento crucial para rever estratégias, projetos e negócios", esclarece Karlo Medeiros, sócio da EXP Consultoria.

Formação em etapas

O seminário terá transmissão online pelo YouTube sem limite de vagas. Uma segunda etapa será realizada com curso de formação para 150 participantes, divididos em Gestão e Planejamento.

Já as duas últimas etapas consistem em grupos de estudos e benefícios da Associação Brasileira de Consultores (ABCO), dos quais participarão 60 pessoas.

Destes, seis serão selecionados e beneficiados com bolsas de estágio virtual remunerado no valor de R$ 500 e mentoria especializada com consultores. Além disso, participarão de projetos reais e orientação individual e coletiva.

De acordo com a organização, serão selecionados aqueles inscritos com maior assiduidade nos eventos, participação, proatividade e interesse em aprender.

Veja a programação completa

Dia 18

Palestra "Liderança para resultados";

Palestra "Empresas Juniores: Incentivo à formação de empreendedores";

Palestra "Oportunidades para jovens consultores";

Palestra "Gestão, Inovação e Empreendedorismo";

Palestra "Agenda 2030 - ODS na Prática para geração de emprego e renda".

Dia 19

Painel "Práticas exitosas do Governo do Estado do Ceará na geração de emprego e renda";

Entrevista com Especialista em Consultoria;

Palestra "Construindo o futuro";

Palestra "Panorama da Consultoria no Brasil";

Encerramento do Seminário e início de uma nova jornada.

